لبنان | كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل ومستقر مع ارتفاع خفيف بدرجات الحرارة.

ويتقلب الطقس قليلاً يومي الاثنين والثلاثاء مع احتمال لتساقط بعض الامطار المحلية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٥ درجة بقاعا بين ٧ و ٢٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٩ درجات.

– الجو : قليل السحب

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠ – ٧٠ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر معتدل و غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال ٣٠-٤٠٪؜ امطار خفيفة محلية مساءً. الحرار تتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء: متقلب وبارد قليلاً و غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال ٣٠-٤٠٪؜ امطار خفيفة محلية. الحرار تتراوح بين ١٥ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س.