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لبنان | ابراهيم لصوت بيروت انترناشونال: ازمة القمح الى الحل الاثنين ولا ارتفاع في سعر ربطة الخبز

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

من أحد مخابز لبنان

طمأن نقيب اصحاب الافران علي ابراهيم في اتصال مع موقع صوت بيروت انترناشونال، إلى انازمة تأمين الاعتمادات للقمح ستحل الاثنين القادم وبالتالي لا ازمة خبز ولا ارتفاع في سعرها كما يتم التداول.

وكشف عن لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم مع اعضاء النقابة حيث وضعوه في صورة الوضع الخطير للقطاع سيما وان الخبز ليس كأي سلعة عادية.

لافتاً الى التأخير بالتمويل المتعمد من مصرف لبنان الذي طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تفويضاً كي يصرف ثمن القمح المستورد.

وكشف ابراهيم ان الرئيس بري اجرى اتصالاً بالرئيس ميقاتي الذي اكد له ان قام بامضاء التفويض وسيرسله الاثنين الى مصرف لبنان.

واذ توقع ان يرفع الدعم عن القمح وعندها قد يصل سعر ربطة الخبز الى ٣٠٠٠٠ ليرة، اشار الى ان هناك ١٥٠مليون دولار من منظمة الغذاء العالمية للبنان لشراء القمح يكفي لخمسة اشهر.

وتعقيباً على كلام الرئيس ميقاتي بان هناك افران تقوم بتخزين الطحين، تمنى ان يسمي ميقاتي هذه الافران وان يتم معاقبتهم اذ لا يجوز شمل كل الافران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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