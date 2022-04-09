لبنان | السفير الكويتي: ما نريده من لبنان ان يكون لبنانيا في عروبته وسياسته

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

اكد السفير الكويتي عبد العال القناعي، على هامش زيارته مركز سرطان الأطفال، ان جلّ ما تريده الكويت من لبنان ان يكون لبنانيا في عروبته وسياسته، لافتا الى وضع تصور بين القيادات في الخليج ولبنان حول كيفية اعادة العلاقات الى طبيعتها.

وشدد على ان الانتخابات شأن لبناني، والكويت تثق بما سمعته من وعود.

يشار إلى أن سفير دولة الكويت عبد العال القناعي عاد أمس الجمعة الى بيروت، وكان في استقباله في صالون الشرف، المستشار في ​السفارة الكويتية​ في لبنان عبد الله الشاهين، وأركان السفارة الكويتية في لبنان.

وسبق أن رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان بإبلاغها رسميا بعودة سفير ​الكويت​ ​عبد العال القناعي​ الى مركز عمله في بيروت، مؤكدة انها تقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في ​دول الخليج​.