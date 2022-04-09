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لبنان | قوى الامن تحرر 3 مخطوفين قرب الحدود اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

مخابرات الجيش

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، أنّه “بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢٢ قامت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العريض قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير السوري (ح.ك.) واليمني (م.ص.) اللذين تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت بتاريخ 7 / 3 / 2022 وخطفهما”.

وقالت: “كما قامت دورية من المديرية المذكورة في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير المواطن (ح.ع) الذي خطف بتاريخ 3/4/2022 بعدما استدرجه الخاطفون من بلدته كفرمان – النبطية”.
وختمت: “بوشر التحقيق وتجري المتابعة لتوقيف الخاطفين”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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