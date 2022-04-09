لبنان | هذا ما جاء في اسرار الصحف اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

-الجمهورية

أعرب مصدر ديبلوماسي عن خشيته من أن يكون إقبال اللبنانيين المسجّلين في الخارج خيبة للمراهنين عليهم.

عمدت بعض القطاعات الى تبنّي مجموعة شائعات تؤدي الى رفع الأسعار وتتجاهل ترجيحات إيجابية.

يسود داخل إحدى الوزارات الأساسية تململ كبير بسبب التأخير في بت مشروع حيوي بالنسبة إلى هذه الوزارة وموظفيها.

-نداء الوطن

إعتبرت أوساط متابعة أن اختيار حزب «القوات» تاريخ 13 نيسان للإعلان عن البرنامج الإنتخابي خطوة موفقة وتأتي من ضمن المسار العام الذي يسير عليه الحزب.

تلقى نائب حالي اتصالاً من رئيس كتلة نيابية في دائرته نقل إليه أن أحد المرشحين الذين انتقلوا إلى اللائحة الممانعة أثبت أنه ليس محسوباً على النظام السوري فقط بل على النظام الإيراني أيضاً، بدليل خضوعه لرغبة «حزب الله» بأن يكون على اللائحة.

ترى مصادر اقتصادية أن تأمين الدولارات من دون سقف بحسب التعميم 161 بات في حكم الملغى على أرض الواقع ولم يتبقَّ سوى الإعلان عن توقفه رسمياً في وقتٍ لاحق، حيث أن بعض المصارف التي استمرت بالعمل بالتعميم عمدت إلى رفع عمولتها على كل عملية في منصة «صيرفة» من 1% إلى 10%.