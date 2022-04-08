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لبنان | بعد الكويت.. السفير السعودي في لبنان

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

السفير السعودي وليد بخاري

وصل سفير لدى لبنان وليد بخاري، إلى مطار بيروت الدولي، قادمًا من السعودية.

وأمس، أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​، بيانا جاء فيه “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني ​​نجيب ميقاتي​​، من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية، ودول ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية و​الأمن​ية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير السعودية ​​وليد البخاري​​، إلى جمهورية لبنان الشقيقة”.

وأكدت الخارجية، على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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