لبنان | بعد الكويت.. السفير السعودي في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وصل سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، إلى مطار بيروت الدولي، قادمًا من السعودية.

وأمس، أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​، بيانا جاء فيه “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني ​​نجيب ميقاتي​​، من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية و​الأمن​ية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير السعودية ​​وليد البخاري​​، إلى جمهورية لبنان الشقيقة”.

وأكدت الخارجية، على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.