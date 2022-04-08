لبنان | السفير الكويتي وصل إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعدما تبلّغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت، وصل​ القناعي بعد ظهر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري.

وكان في استقباله في صالون الشرف، المستشار في ​السفارة الكويتية​ في لبنان عبد الله الشاهين، وأركان السفارة الكويتية في لبنان.

وسبق أن رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان بإبلاغها رسميا بعودة سفير ​الكويت​ ​عبد العال القناعي​ الى مركز عمله في بيروت، مؤكدة انها تقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في ​دول الخليج​.

وتابعت :”يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة”.