لبنان | توقيف مطلوب بجريمة قتل في الشويفات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ دقيقتين

أوقف الجيش اللبناني مواطنا في الشويفات مطلوبا بعدّة جرائم.

وفي التفاصيل، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات بتاريخ اليوم 8 نيسان المواطن (م.ك).

وكان الموقوف قد أطلق النار، بتاريخ 24/9/2021، باتجاه المواطن (م.ص) في مدينة بعلبك ما أدى إلى وفاته.

ووفق المعطيات، فإنّ الموقوف مطلوب بموجب عدد من المذكرات القضائية لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص، والقيام بأعمال سلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات وترويجها .

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.