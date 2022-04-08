لبنان | بعد الكويت والسعودية… اليمن تعيد سفيرها الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 12:45 مساءً

أعلنت اليمن عن عودة سفيرها لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشياً مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الجمعة عن “تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة التأكيد على موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها”.​