لبنان | “الخارجية”: نرحّب بعودة السفير الكويتي إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسمياً بعودة سعادة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت “عالياً” كافة الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج”.

واضافت: “يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين كافة الاشقاء العرب”.

يذكر أنه أعلنت الكويت، الخميس، عودة سفيرها إلى العاصمة اللبنانية، بيروت قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد أشهر من توتر العلاقات.

جاء ذلك بحسب بيانين أحدهما صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، والثاني عن نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك بعد ساعات على قرار سعودي مماثل.

وقالت الخارجية الكويتية في بيانها إن “الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة، في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية”.

وتابعت: “وكذلك استجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة (نجيب ميقاتي) باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأكدت الوزارة “أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام ذلك البلد”.