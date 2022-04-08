لبنان | سلامة: نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها “الصندوق”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الجمعة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.

يذكر أنه أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.

وأضاف سلامة لـ”رويترز” في رسالة نصية: “نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج”، واصفاً الاتفاق بأنه “حدث إيجابي للبنان”.

وتابع: “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف”. وقال إن المصرف المركزي “تعاون وسهل المهمة”.