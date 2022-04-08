لبنان | الدفاع المدني: 28 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 08/04/2022 البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من إخماد حريق شبّ في أحراج القبيات(عدد1).

كما تمكن العناصر، خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد14) :

o اعــــشاب(عدد6) : المشرفة- مجدل عنجر – مجدليا – بكفيا .

أشجار حرجية في : حاصبيا – دير دوريت/بعقلين .

o منازل (عدد3): حاصبيا و سحب مصاب من داخل الشقة – فردان – قب الياس .

o كهرباء (عدد2): مولد كهرباء في المنصورية – مولد كهرباء في برجا .

o مؤسسات (عدد1): محل في الاشرفية .

o مختلف (عدد2): بؤرة لتجميع قطع السيارات المستعملة في ببنين – غرفة على سطح مبنى في حارة صخر.

– نقل وإسعاف (عدد14) :

o حوادث (عدد11): العيون/المتن – بسابا – برج حمود (2)- الباشورة – البسطة – عرمون – الغبيري – عين التينة – طريق المطار – الشياح .

o حوادث سير(عدد3): طريق المطار ونقل جريحة الى المستشفى – الغبيري ونقل جريح الى المستشفى – عمشيت ونقل جريح الى المستشفى .

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.