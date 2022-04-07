لبنان | مولوي لبخاري: نرحب بك بين أهلك الأوفياء للعروبة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق

علّق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على بيان الخارجية السعودية التي اعلنت فيه عن عودة سفيرها وليد البخاري إلى لبنان.

وكتب: “مجددا تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري ان لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا”.

وتابع: “نرحب بك بين أهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة. سنواصل سويا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي اذى او اساءة ان تمسها بعد اليوم”.