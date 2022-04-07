لبنان | مولوي لبخاري: نرحب بك بين أهلك الأوفياء للعروبة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق
وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي
علّق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على بيان الخارجية السعودية التي اعلنت فيه عن عودة سفيرها وليد البخاري إلى لبنان.
وكتب: “مجددا تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري ان لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا”.
وتابع: “نرحب بك بين أهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة. سنواصل سويا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي اذى او اساءة ان تمسها بعد اليوم”.