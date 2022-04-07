اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | “صندوق النقد” يعلن التّوصل إلى اتفاق مع لبنان.. اليكم التفاصيل

0 نشر
EditorH 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 6:09 مساءً

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، شريطة أن توافق عليه إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وجاء في البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء “عدة إصلاحات حاسمة” قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.

كما قد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان، دعما من اتفاق تمويل مدته 46 شهرا مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا