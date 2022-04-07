لبنان | إجتماع “إيجابي” بين كنعان وبعثة “صندوق النقد”.. بماذا تمّ التباحث؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم أن “العمل الجاري على الموازنة في لجنة المال جدي جداً ويهدف الى إقرارها بشكل يؤسس لتوازن مالي وليس لتثبيت الاختلالات الموجودة في المشروع”.

كلام كنعان جاء بعد جلسة لجنة المال التي انعقدت في حضور وزير المال يوسف الخليل والنواب: نقولا نحاس، الان عون، ايوب حميد، جهاد الصمد، علي فياض، ياسين جابر، طارق المرعبي، محمد الحجار، ادي ابي اللمع، حسن فضل الله، سليم سعادة، فريد البستاني، بلال عبدالله، قاسم هاشم، امين شري وابراهيم الموسوي.

كما حضر كل من المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

واشار كنعان في بيان عقب الجلسة الى أن اللجنة “أقرت المواد 44 الى 61 من قانون الموازنة وتتضمن اعفاءات ضريبية وتقسيط الضرائب والرسوم وتنظيم المالية العامة نسبة الى تدني سعر الصرف”.

وأوضح كنعان ان “اللجنة تعلق المواد المرتبطة بسعر الصرف لعقد جلسة خاصة حولها مع الحكومة قبل البت النهائي بمشروع الموازنة”.

وكان كنعان التقى في المجلس النيابي بعثة صندوق النقد الدولي في حضور النائب ياسين جابر.

ولفت الى أن “التركيز كان على أهمية الدور التشريعي بعد توقيع الاتفاق الاولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات”.

وشرح أن “أهم ما بحثناه مع صندوق النقد موازنة 2022 والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية الذي اقرته لجنة المال قبل اشهر”.

ووصف كنعان “الإجتماع مع صندوق النقد بالإيجابي والبناء لاسيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة مع تشديدنا على حماية المودعين في كل ما هو مطروح”.

وأشار الى أن “الموازنة انتقالية وليست اصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الإختلالات الواردة فيها وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محلياً ودولياً”.