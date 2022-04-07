لبنان | تطور جديد بشأن قرار إخلاء سبيل رجا سلامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 3:55 مساءً

ردت الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا برئاسة القاضي ايلي الحلو، طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار تخلية سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويعني ذلك إعادة الملف الى الهيئة التي يرأسها القاضي فرنسيس.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، كان قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، بجرم التدخل في تبيض الأموال وتبديد أموال عامة.