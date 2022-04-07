لبنان | لتصحيح الاجور.. دعوة للنزول الى الشارع في الأول من أيار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 2:13 مساءً

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL الى أن يكون الاول من ايار، عيد العمال العالمي، حافزا لاعادة استنهاض وهج انتفاضة 17 تشرين والنزول الى الشارع والى كل الساحات لاستكمال معركتهم ومواجهتهم الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي، ومحطة لاعلان العصيان المدني الشامل ومن اجل القضاء على حيتان المال وكارتيلات رغيف خبز الفقراء والمواد الغذائية والمحروقات وتجار الخضار ومحتكري الدواء والدولار والمضاربة على الليرة اللبنانية في السوق السوداء والمنصات في المصارف وسواها التي اطلقها ويقودها الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وجاء هذا في بيان اصدره رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله اثر الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي برئاسته وحضور الاعضاء.

وكان عبدالله اشار خلال الاجتماع الى ان نسبة العاطلين والمعطلين عن العمل في لبنان زادت الى ما فوق ال 50 %، معتبرا أن ما يزيد الطين بلة هو الانتخابات النيابية التي باتت تستغلها السلطة السياسة أبشع استغلال وتمرر ما تريد من خلالها، كما ان كل قوى المعارضة التي تدعي مواجهتها للسلطة والفساد والهدر ومنها افلاس خزينة الدولة، بات لا يعنيها ما يعاني منه الشعب اللبناني وبات لا هم عندهم سوى خوض الانتخابات النيابية وتناسي قضايا الشعب من جوع وافقار وموت على ابواب المستشفيات، ولقد باتت بين ليلة وضحاها تؤمن بان التغيير قادم لا محالة عبر المجلس النيابي.

ورأى أن القانون الانتخابي والصوت التفضيلي هو قانون طائفي بامتياز، وهو لا يعتقد ان التغيير قادم عبر هكذا قانون مفصل على مقاس السلطة السياسية واحزابها.

وقال رئيس الاتحاد: “نحن لن نتلهى بانتخاباتهم وسنكون في الشارع واين تدعو الحاجة الى ذلك، وسنكون الى جانب العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود وفي مواجهة ما يخطط من اعلان للافلاس وتحميل المودعين الخسائر ووضع لبنان تحت وصاية صندوق النقد الدولي في حال اعلان الافلاس”.

وفي ختام الاجتماع تقرر ما يلي:

“اولا : الاستمرار بالمطالبة وبرفع الصوت عاليا من اجل تصحيح الاجور ومن اجل اقرار السلم المتحرك للاجور ورفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12 مليون ليرة 12000000 في الشهر وحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين وتعزيز وتطوير فروعه.

ثانيا : التأكيد على تظاهرة الاول من ايار عيد العمال العالمي .

ثالثا : دعوة اللقاء النقابي التشاوري وغيرهم من هيئات شبابية ونسائية الى اجتماع معجل في مقر الاتحاد لاتخاذ الخطوات الهادفة للنزول الى الشارع .

رابعا : اقامة ندوات في مقر الاتحاد الوطني خلال شهر نيسان ومؤتمر صحفي يعقده رئيس الاتحاد عن اخر المستجدات والتطوارت الاقتصادية والمعيشية والانهيار المالي والتحضير للاول من ايار عيد العمال العالمي .

خامسا : دعوة فروع الاتحاد الوطني في محافظة النبطية وفي قضاء بنت جبيل وقضاء مرجعيون وفي الشمال وكل مجالس النقابات الى تكثيف اجتماعاتهم وتحركاتهم لمواكبة المزارعين والعمال والمستخدمين والمستاجرين وكل المعطلين عن العمل وقضاياهم التي باتت ملحة وذلك بسبب عدم اهتمام الدولة بالزراعة والعمال وكل هذه الفئات ودعمها لهم”.