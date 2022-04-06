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لبنان | “متقاعدو الأمن الداخلي” لوزير الداخلية: أين وعودك؟

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 8 دقائق

متقاعدو الأمن الداخلي

صدر عن “تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي” بيان جاء فيه: “بعدما تفاقمت الامور، ووصلت الى حد عدم تحملها، بالنسبة إلى موضوع الطبابة… نتوجه الى وزير الداخلية بشخصه، أين هي وعودك التي رأينا فيها الخطوط من كل الالوان الا الخط الاحمر”.

وتابع البيان: “سنقوم بكل ما بوسعنا لعودة الطبابة والاستشفاء كالسابق لنا ولعائلاتنا، ولأخوتنا عناصر الخدمة الفعلية الذين يعانون ما نعانيه لا بل اكثر منا، نظرا إلى عدم قدرتهم على رفع اصواتهم واطلاق صيحاتهم”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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