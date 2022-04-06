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لبنان | عملية دهم وتوقيف أشخاص لقيامهم بالاتجار بالأسلحة

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 40 دقيقة

توقيف اشخاص

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 6/4/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني (ح.ع.ر) لقيامه بتهريب اسلحة حريية وذخائر الى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية.

كما دهمت دورية من المديرية المذكورة منزلاً في بلدة رومين – النبطية واوقفت المواطنين (ع.ب) و(س.ب) و(ع.ز) لقيامهم بالاتجار بالاسلحة، وضبطت داخل المنزل اسلحة حربية وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة واعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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