لبنان | مستخدمو هيئة إدارة السير أعلنوا التوقف عن العمل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مستخدمو ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​، في بيان، أنه “نظراً للظروف الإقتصادية والمالية الراهنة التي وصلنا إليها وعدم قدرتنا على الإستمرار بالحضور إلى مراكز عملنا، وحيث أننا ولغاية تاريخه لم نقبض المفعول الرجعي ل​سلسلة الرتب والرواتب​ عن العامين 2017 و2018 والمساعدة الاجتماعية الأخيرة وبدل النقل الجديد أسوة بجميع العاملين والمستخدمين في ​القطاع العام​ في ظل عدم المصادقة على موازنة الهيئة في السنوات الأخيرة حيث أننا ما زلنا ولغاية تاريخه نتقاضى فقط 8.000 ليرة لبنانية بدل نقل عن كل يوم حضور ونعيش مأساة في تكبد المصاريف، ورغم الوعود المتكررة التي لم تلق أي نتيجة في سبيل تحقيق مطالبنا، لذلك، نعلن، نحن مستخدمي هيئة إدارة السير، التوقف عن العمل بدءا من يوم غد الخميس 7 نيسان حتى نيل مطالبنا المحقة وذلك بالتنسيق والتشاور مع ​الإتحاد العمالي العام​”.