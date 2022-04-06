لبنان | إحالة ملف ادراج معرض طرابلس الدولي على لائحة التراث العالمي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في السرايا الحكومية.

وأعلن المرتضى بعد الاجتماع “قررت وزارة الثقافة، بالتنسيق مع دولة الرئيس ميقاتي، إحالة ملف ادراج معرض طرابلس الدولي على لائحة التراث العالمي، واحتمالات نجاحه عالية جدا، واذا تم فسيكون له مردود كبير على لبنان وعلى صورته، وعلى هذا المعلم في حد ذاته”.

أضاف: “نعلم جميعا، أن للبنان على لائحة التراث العالمي كل من: جبيل، وصور وعنجر وبعلبك ووادي قاديشا وان شاء الله يكون معرض طرابلس الدولي هو المعلم الجديد.أود باسمي وباسم دولة الرئيس ميقاتي ان نتوجه بالشكر الكبير الى نقيب المهندسين السابق جاد ثابت الذي حمل على عاتقه هم تحويل الملف بكل مستلزماته. وسأوقع اليوم الإحالة وسأرسلها الى سفيرتنا في اليونيسكو سحر بعاصيري لتكون مفوضة بالتوقيع ومتابعة سائر ما يلزم وصولا الى إنجاح المسعى”.

وأشار الى “ان معرض رشيد كرامي الدولي (معرض طرابلس) يشكل تحفة معمارية من تصميم المهندس المعماري البرازيلي اوسكار نيماير. ويتضمن ملف الترشيح الى طلب التسجيل كامل المعطيات والخرائط الخاصه بالموقع، قانون تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، المسابقة المعمارية برعاية الاتحاد الدولي للمعماريين لمركز المعرفه والابداع، تقرير تحليل انشائي للمدرج المكشوف ودفتر شروط تدعيم وترميم القوس الكبير وخطة وبرنامج ادارة المحافظة على المعلم وفريق الخبراء”.