لبنان | ميقاتي: التشكيك بحصول الإنتخابات مجرد كلام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الكبير، ويشارك فيها جميع الوزراء باستثناء وزير العدل هنري الخوري الذي تغيب بداعي السفر، وتبحث الجلسة في جدول أعمال مؤلف من 21 بندا.

في مستهل الجلسة تطرق الرئيس ميقاتي الى موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال:”انه حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي”.

ميقاتي أشار الى أن “الضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين”، موضحا أن “ما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية”.

وحول الانتخابات النيابية أكد ميقاتي أن “وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق”.

وأضاف:” لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلبا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا لأصدقاء لبنان”.

ودعا الوزراء المختصين الى “تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر”.

وقبل الجلسة، قال وزير الطاقة تعليقاً على موضوع معامل الكهرباء، ممازحاً “طريقة الفياض اللي بتمشي”.

وجدد وزير الطاقة طرحه معامل الطاقة ولكن لا اتفاق سياسياً حول هذا الموضوع”، بجسب ما نقلت قناة الـ “MTV”