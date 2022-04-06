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لبنان | الحجار من بعبدا: البطاقة التمويلية “تنتظر التمويل”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 4:21 مساءً

تابع رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون مع وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار، الشؤون الإجتماعية والمعيشية ومراحل تنفيذ برنامج “أمان”.

الحجار قال بعد لقاء عون: وزارة الشؤون بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج “أمان”، والبطاقة التمويلية تنتظر تمويل البنك الدولي.

وكان الحجار اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور المنسقّة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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