لبنان | مولوي: لا رغبة لدى أي طرف بعرقلة الإنتخابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

أوضح وزير الداخلية والبلدبات، بسام مولوي أنه تم حتى الآن تم تحويل مبلغ ٣٥ مليار ليرة لبنانية الذي أقره مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية، في حين ان الاعتماد الكبير الذي تبلغ قيمته ٢٦٠ مليار ليرة لبنانية تم التصويت عليه خلال جلسة مجلس النواب الاخيرة وهو بحاجة الى تحويله الى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه ليصار الى نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب مصدر في الوزارة لموقع الـ mtv، شدّد مولوي على أن لا رغبة لدى أي طرف بعرقلة الانتخابات، ويمكن مراجعة الفيديو للتأكد من ذلك.

كلام مولوي جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في المديرية العامة للشؤون السياسية في الوزارة أمس، أعلن فيه إقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية على 103 لوائح.

وشدد مولوي على جهوزية الوزارة التي تقوم بكلّ واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش، وقال: “نصرّ على إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وأمان ونجاح”.