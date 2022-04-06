لبنان | رياح خماسينية محمّلة بالغبار تصل لبنان.. وتحذير!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

يسيطر طقس ربيعي حار على الحوض الشرقي للمنوسّطـ إذ يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار وتستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، لذا نحذّر من ارتفاع منسوب مياه الأنهار نتيجة سرعة ذوبان الثلوج وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 75 كم/س خاصة في المناطق الشمالية و تكون مغبّرة أحيانًا و تؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر, ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ و تكون نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذّر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية، تبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل ويتجول الطقس الى غائم جزئيا مع احتمال تشكّل الضباب على المرتفعات ليلاً.

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول ليلا الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية ثم تعود لترتفع وبشكل ملحوظ بدءًا من الظهر مع رياح ناشطة تشتد احيانا وتكون محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة و رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية و تكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و رطوبة مرتفعة مما يؤدي الى استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية تكون غزيرة شمال البلاد اعتباراً من بعد ظهر الجمعة وحتى فجر السبت.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها الربيعية لهذا الشهر مع ضباب على المرتفعات.