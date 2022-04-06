لبنان | كم سجّل دولار السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء, ما بين 24100 24200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتراوح مساء أمس الثلاثاء, ما بين 24000 و24050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ولم يتأثر الدولار كما كان متوقع بعد تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أثارت جدلا واسعا في البلاد بعدما قال إن “الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت”.

لتتوالى من بعد هذا الكلام تصريحات النفي والتوضيح، أبرزها من الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال أن الشامي قصد السيولة وليس الملاءة.