لبنان | “الوزارة هي المخوّلة التصريح”.. سلام ينفي رصد 150 مليون دولار لتأمين القمح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 6:32 مساءً

بعدما أعلن تجمّع المطاحن في لبنان أنّ البنك الدولي وافق على رصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة اشهر، ردّ وزير الاقتصاد على هذا الكلام.

اذ نفى المكتب الاعلامي للوزير أمين سلام نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بالسيد أحمد حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح.

وأكّد أن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن اي تطوّر يحصل في هذا الخصوص.

ولفت الى ان المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين.

وكان التجمّع قد قال في بيان إنّ “اجتماعات عدة عقدت مع بعثة البنك الدولي في بيروت، حضرها ممثل التجمع احمد حطيط واعضاء التجمع، تم في خلالها البحث في السبل الايلة الى تأمين الاستقرار في الامن الغذائي ولا سيما على صعيد توفير مادة القمح بصورة دائمة والتي تعتبر مادة غذائية اساسية. وتم التوصل الى موافقة البنك الدولي على رصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة اشهر، حيث يعتبر البنك الدولي ان الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لانتاج الخبز”.