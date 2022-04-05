لبنان | وزارة المال تكشف حجم أموال الـPCR التي حولتها “أريبا” إلى الخزينة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال البيان الآتي:

“التزاماً بقرار ديوان المحاسبة الوارد في متن التقرير الخاص رقم 1 / 2022 تاريخ 3 / 3 / 2022 حول مصير أموال فحوصات الـ PCR، حوّلت شركة “أريبا ش.م.ل” المعنيّة بتحصيل رسوم الـ PCR عبر خدمة بوابة الدفع الإلكتروني التي تقدّمها الشركة لجانب وزارة الصحة العامة إلى حساب خزينة الدولة اللبنانية، مبلغاً بقيمة ٢١ ملياراً و٥٤٦ مليون و٥٥٩ ألفاً و ٨٠٠ ليرة لبنانية، ومبلغا آخر بقيمة ٥ ملايين دولار و٢٠٧ آلاف و٥٤١ و ٧٣ سنت دولار أميركي Fresh، على أن تعطي وزارة المال الجامعة اللبنانية حصّتها من الأموال المُجباة من معاملات رسوم الـ PCR بعد استلامها وذلك استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة”.