لبنان | أسعار المحروقات تتراجع… فكم بلغت؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

صدر جدول أسعار الوقود عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وباتت وفق الشكل الآتي:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 456000 ليرة (-6000)

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 466000 ليرة (-7000).

– المازوت: 508000 ليرة (-13000).

– الغاز: 317000 ليرة (-11000).

وعلى غرار الوضع العالمي، لحق قطاع النفط والطاقة بالقطاع الغذائي في لبنان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، وتأثر امداداتها بالاجتياح الروسي والعقوبات، عاش اللبنانيون أسبوعاً من الهلع بعد انخفاض كميات الوقود المعروضة في الأسواق وارتفاع أسعارها، الأمر الذي انعكس على انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، ورفع من تكلفتها وفواتيرها، بالإضافة إلى أنه زاد من ساعات التقنين الكهربائي التي باتت تقتصر على نحو 5 ساعات تغذية من أصل 24 في بعض المناطق.

وعليه يمكن القول إنه في ظل عدم وجود سقف ثابت لسعر النفط عالمياً، وعدم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لم يعد هناك اليوم سقف لأسعار المحروقات في لبنان التي باتت ترتبط مباشرة بالسوق العالمية ومتغيراتها، لاسيما وان الدولة اللبنانية لا تملك مخزونا استراتيجيا من الوقود لتزود الأسواق المحلية ولم تعد تدعم استيراد المحروقات لتتحكم بسعرها.