لبنان | مولوي أعلن عدد لوائح انتخابات 2022: جاهزون رغم التشويش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أُقفل باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، ليل الاثنين الثلاثاء، على 103 لوائح.

وقد بلغت الحصيلة النهائية 718 مرشحاً يتنافسون على 182 مقعداً.

وأشارت الوزارة إلى أن “طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقا لنص المادة 52 من قانون الانتخاب.

وقد عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مؤتمراً صحافياً بعد لقائه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس، أكد فيه أن “الإشكال العائلي في طرابلس محلّ متابعة حثيثة من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني موجود وأدعو اللبنانيين إلى الإنتباه على أمنهم”.

وقال مولوي عقب إقفال باب تسجيل اللوائح الإنتخابية: “نؤكد جهوزية الوزارة التي تقوم بكلّ واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش ونصرّ على إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وأمان ونجاح”.

وأعلن أن “عدد اللوائح المسجّلة لإنتخابات 2022 بلغ 103 لوائح وفاق العدد الذي سُجّل في انتخابات 2018 وكان 77 لائحة”.

وأضاف “هناك 118 سيّدة منضويات باللوائح الإنتخابية وهذه المرة الأولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة”.

وشدد وزير الداخلية على ان “هذه الفرصة للبنان ولكلّ ما يتمنّاه المواطنون من حياة أفضل وندعو إلى التوجّه إلى صناديق الإقتراع بانضباط وحرّية وسنتخذ كلّ التدابير لتطبيق القانون من دون أيّ تجاوزات”.

وتابع “أسعى لإنتخابات شفافة من دون غشّ و”ما في حدا غطّيه” وأقوم بكلّ ما يلزم وسأؤمّن التيار الكهربائي لمراكز الإقتراع ولدينا أكثر من خيار تتمّ دراسته يوميًّا”.