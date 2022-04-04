لبنان | اجتماع الهيئات الإقتصادية مع بعثة صندوق النقد الدولي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 2:39 مساءً

عقدت اللجنة المكلفة من الهيئات الإقتصادية إجتماعاً مطولاً مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها.

وحضر الإجتماع أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس ممثلاً رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، الخبير المصرفي روجيه داغر، المستشار القانوني نصري دياب، وأمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب.

في مستهل الإجتماع، رحبت الهيئات الإقتصادية براميريز، مؤكدة أنه لطالما كانت في طليعة الذين يعولون على جهود صندوق النقد الدولي ودوره الإيجابي البناء لإنقاذ لبنان وإعادته الى سكة التعافي والنهوض.

وشددت الهيئات الإقتصادية على ضرورة الإنطلاق في خطة التعافي من إعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية إقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة، مؤكدة على الثوابت الآتية:

– إن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتقالدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.

– الإعتراض الشديد على ما يتم طرحه في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيدالمودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محوّلةبذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والإقتصاداللبنانيين.

– إن المقاربة التي يجري العمل عليها، هي مقاربة ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأن المبالغ المذكورة قد بُدّدت ولا تزال حتى اليوم،على تثبيت سعر الصرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدولةونفقاتها الجارية، ودعم السلع الإستهلاكية. إنطلاقاً من ذلك لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة إرتكبتها الدولة.وبشكل أكثر دقة، إن تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكل تمييزاً غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتها الدولة لمصلحة جميع اللبنانيين.

– المطالبة وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية،بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة،وإعادة تأكيد إلتزامها في تقديم المساهمة المالية الأكبر فيردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يُستثمر لهذهالغاية، بإعتبار ان هذا هو السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان،ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفيوالإقتصاد الوطني على حد سواء.

لا يشكل هذا الطرح مدخلاً لتبديد أموال الدولة كما يشاع، بل إستعمالاً سليماً لهذه الأصول في إطار صندوق سيادي يدار ويراقب بشكل مهني.

علماً إن مسؤولية إعادة رسملة المصرف المركزي تقع وفق القانون اللبناني على عاتق الخزينة اللبنانية (المادة 113 من قانون النقد والتسليف).

– التشديد وبشكل أساسي على ضرورة تركيز خطة التعافي على موضوع جوهري يتعلق بإعادة نبض الحياة الى شرايين الإقتصاد الوطني بهدف تحقيق نمو إقتصادي متين وخلق فرص عمل، من خلال تحفير القطاعات الإقتصادية لا سيما القطاعات الإنتاجية بدلاً من ضربها.

وأكدت الهيئات الإقتصادية إعتراضها القاطع على إستسهال الحلول واعتماد مقاربة محاسبية تعمل على تصفير الخسائر من دون أي إعتبارات لا سيما حفظ حقوق المودعين وإستمرارية النظام المصرفي، لأن ذلك سيؤدي حتماً الى تصفية الإقتصاد الوطني بكل ركائزه، فيما المطلوب خطة إقتصادية شاملة علمية وعملية وعادلة، كالتي تقترحها الهيئات الإقتصادية، تهدف الى الإنقاذ وترتكز علىتعزيز القدرات والإمكانات التي يتمع بها لبنان. وهي قد سلمت راميريز نسخة عن الطروحات التي قدمتها الهيئات الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وختمت الهيئات الإقتصادية بيانها بالتأكيد على ان الإلتزام بالثوابت التي طرحتها أعلاه هو شرط أساسي لدخولها في التوافق العامحول خطة التعافي التي ستعتمد.