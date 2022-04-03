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لبنان | مستشفى الحريري: لا تقرير يومي حتى هذا الموعد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

مستشفى رفيق الحريري

أفاد مستشفى الرئيس رفيق الحريري بأنه سيتوقف عن إرسال التقرير اليومي للكورونا على ان يصدر في الأسبوع المقبل تقريرا مفصلا عن اعداد الكورونا منذ بدايتها في العام 2020 وحتى تاريخه.

وكانت وزارة الصحة العامّة قد أعلنت في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس اليوم الأحد, عن “تسجيل 188 إصابة جديدة بكورونا (188 محلية وصفر وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1092995”.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل, “3 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10314”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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