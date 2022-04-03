لبنان | مستشفى الحريري: لا تقرير يومي حتى هذا الموعد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد مستشفى الرئيس رفيق الحريري بأنه سيتوقف عن إرسال التقرير اليومي للكورونا على ان يصدر في الأسبوع المقبل تقريرا مفصلا عن اعداد الكورونا منذ بدايتها في العام 2020 وحتى تاريخه.

وكانت وزارة الصحة العامّة قد أعلنت في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد, عن “تسجيل 188 إصابة جديدة بكورونا (188 محلية وصفر وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1092995”.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل, “3 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10314”.