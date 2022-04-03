لبنان | أسلحة وذخائر حربية في زحلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت المديريـّة العـامّـة لقـــوى الأمــــن الدّاخـلي شعبة العلاقات العامّة بلاغًا جاء فيه, “في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة – البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة في مجال مكافحة تجارة الأسلحة وملاحقة المتورّطين وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتجارة الأسلحة الحربيّة من مختلف الأنواع”.

وأضاف, “بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّن عناصر المكتب، بتاريخ 29-3-2022، من تحديد هويتّه وتوقيفه بعد مداهمة منزله في مدينة زحلة”.

وتابع, “هو: أ. ف. (مواليد عام 2003، لبناني الجنسيّة), وتمّ ضبط كميّة من الأسلحة، والذخائر، والأعتدة الحربية، وبنادق صيد من أنواع عدّة”.

ووفقًا للبيان, “اعترف بتجارة الأسلحة، بالاشتراك مع آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم. ولا يزال التحقيقُ مستمراً بإشراف القضاء المختص”.