لبنان | بلدية صيدا تصدر تسعيرة اشتراك الـ “5 أمبير” عن شهر آذار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا أعدته لجنة عدالة وشفافية توزيع المحروقات في صيدا جاء فيه :

أولا : السعر العادل لكل ساعة تغذيه للمشتركين بالديجانتير المقطوع ه امبير عن شهر آذار2022 هو 5645 ل ل أي ما يعادل: مليون وسبعماية وخمسون ألف ل ل حسب جدول تغذية على الشكل التالي:

6 صباحا – 8 صباحا / من 12 ظهرا – 2 عصرا / من 4 مساءً – 1 فجراً.

ثانيا : الإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة بالنسبة للمشتركين بالعدادات عن شهر آذار بشطريها الأول والثاني .

ثالثا: التاكيد مجدداً على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد وإصدار فاتورة مفصلة لكل مشترك .