لبنان | نقيب الصيادلة يدعو الى الغاء الوقفة التضامنية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

شكر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، الذين ساندوه ودعموه بعد تعرضه لحادث متعمد يوم الجمعة الفائت، وقال: “بعد الحادث المتعمد الذي تعرضنا له يوم الجمعة الماضي في الاول من نيسان، وعلى إثره تلقينا كم من الدعم والمحبة، أتوجه لكم أصدقائي وزملائي الاحباء وأخص بالذكر نقباء المهن الحرة والزملاء الصيادلة، لأشكركم على محبتكم وعاطفتكم الصادقة في الظروف كافة، وانتم الذين لم تبخلوا يوما علينا بها”.

وتابع: “نثمن مبادرتكم في تنظيم وقفة تضامنية معي امام مبنى النقابة يوم الإثنين المقبل، ولكن ونظرا للظروف الصعبة ولاسيما الاقتصادية منها، وكلفة التنقل، ارجو منكم الغاء الوقفة التضامنية ولكم مني كل الشكر لدعمكم لنا الدائم. وفي هذا الإطار نلفت الى أن القوى الامنية والاستخباراتية والقضائية تقوم بواجبها والتحقيقات جارية، وكلنا ثقة بها”.

وقد اصدر المكتب الاعلامي لنقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم بيانا جاء فيه: “تعرض نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم صباح اليوم الجمعة 1 نيسان 2022 لحادث سير بعدما اعترضته سيارة رباعية الدفع خلال توجهه الى مبنى النقابة.

وفي تفاصيل الحادث، على مسافة 500 متر من موقع نقابة صيادلة لبنان الكائن في منطقة كورنيش النهر، وبينما كان النقيب سلوم متوجها الى النقابة، اعترضت سيارة GMC رباعية الدفع سوداء اللون “مفيمة” سيارة نقيب الصيادلة والتي كان يقودها سائق النقابة واصطدمت متعمدة بمقدمة سيارة النقيب، ولاذ الفاعل بالفرار الى جهة مجهولة.

يطمئن نقيب الصيادلة الجميع أنه وسائق النقابة بحال جيدة، مشددا على استمراره بالدفاع عن صحة المواطن ومهنة الصيدلة وتواجد الدواء الجيد وملاحقة كل المخالفين في هذا القطاع.

ويؤكد نقيب الصيادلة أنه لا يتهم أحدا معينا بإنتظار ما ستؤول إليه نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية”.