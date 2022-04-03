لبنان | كيف افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم الاحد 3 نيسان 2022 على تسعيرة تتراوح ما بين 23750 ليرة لبنانية للشراء و23800 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وفي اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، لا يزال الدولار مستقرا، حيث تراوح أيضا يوم أمس ما بين 23750 ليرة لبنانية للشراء و23800 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وفي وقت سابق، طالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.