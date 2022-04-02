لبنان | وزير الزراعة: لا أزمة قمح وسكر.. ولكن هناك أسعار مرتفعة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن “لا أزمة قمح في لبنان ولكن هناك أسعار مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي ترخي بثقلها على لبنان”.

وقال الحاج حسن في كلمة له خلال لقاء تكريمي لعدد من فاعليات البقاع الغربي وراشيا ومزارعيه ورؤساء الجمعيات وأعضاء النقابات الزراعية ورؤساء بلديات ومخاتير أن “خطة القمح تبدأ بمواكبة ما هو مزروع الآن حيث سيتم مسح دقيق لكل الأراضي المزروعة في الداخل وفي الساحل ليكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، لنصل إلى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمنا لنا من قبل الدول والهيئات المانحة، فكل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح”.

وأضاف،: “لا يمكن للدولة اللبنانية وللخطة التي أطلقناها أن تنجح إذا لم تكن الضمانة موجودة، وأنا أؤكد أن الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بإجماع أن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الإقتصاد على أن يوضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص”.

وأردف، “أنا أؤمن أن الحكم في لبنان هو شراكة ولا يمكن لنا بالإلغاء والمنابذة والتنافر السياسي أن نصنع وطنا”، مضيفا “في السياسة يجب علينا أن يكون لكل منا مشروعه لكن الصعب والمحزن أن يكون لأحدنا مشروع يخالف ويناقض صيغة العيش المشترك، فالبلد في مكان صعب جدا وعلينا التواضع، هنا بعض الأمور التي كان يمكن لنا أن نتقاتل عليها في السياسة اليوم غير مسموح أبدا”.

وزاد الحاج حسن قائلاً، “في موضوع الكابيتال كونترول، نحن كثنائي وطني في الحكومة اللبنانية كان لنا موقفا وسجلنا اعتراضا، لأنه في الشكل والمضمون هناك اخطاء قانونية مميتة، وهناك اشكالية قانونية يجب أن تحل والأمر بات في عهدة مجلس النواب”.

وطمأن المواطنين الى أن “لا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح”.

وختم الحاج حسن بالقول: “نحن شعب انتصر على العدو الاسرائيلي، وإن ما حدث في ميدون ومشغرة وفي كل هذه المنطقة، له معنى واحد فقط، هو أن هذه المنطقة انتصرت وانتصر لبنان من خلفها، ونحن باذن الله قادرون على أن ننتصر ونخرج من عنق الزجاجة في هذه الأزمة الاقتصادية المعيشية الخانقة”