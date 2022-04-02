لبنان | انخفاض إضافي للدولار الأسود… فكم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

مع حلول شهر رمضان المبارك، سجل دولار السوق السوداء انخفاضاً طفيفاً إذ تراوح صباح اليوم السبت 23800 ليرة لبنانية للشراء و23750 ليرة لبنانية للبيع.

وطالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني مساء الخميس قانون “الكابيتال كونترول”، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء على ملاحظات بعض الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18”.