لبنان | استعدوا لرفع تعرفة الاتصالات ابتداءً من هذا الموعد… كيف سيتم احتسابها؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

كشف وزير الاتصالات جوني القرم عن أن “رفع تعرفة الاتصالات يبدأ في الاول من حزيران المقبل وأن تعرفة اوجيرو سترتفع تقريباً مرتين ونصف”.

وأضاف في حديث إذاعي: “إذا كانت الفاتورة 100 دولار تقسم على 4 ومن ثم تدفع على سعر صيرفة فتصبح 500 ألف ليرة”.

وكان أكد القرم في حديث سابق له أن هناك حاجة إلى زيادة أسعار (رسوم) الاتصالات محذراً من خطر توقف خدماتها في ظل وقف الدعم الحكومي لهذا القطاع وعدم تعديل التسعيرة.

وقال: “بسبب قرار الحكومة اللبنانية إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج، باستثناء القمح وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، لم يعد بالإمكان احتساب الكلفة الحقيقية للاتصالات كما هي حاليا، أي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يبلغ 1508 ليرات، بينما سعر الصرف في السوق يبلغ أمس نحو 23 ألف ليرة”.

وأضاف: “وعليه لا بد من إعادة النظر بتسعيرة الاتصالات والإنترنت بأسرع وقت”، مشيراً إلى أن رفع التسعيرة سيكون بنسبة ضعفين ونصف عن التسعيرة الحالية، لكن بعد موافقة مجلس الوزراء”.