لبنان | مع حلول شهر رمضان… طقس مستقر ودافئ جداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقر دافئ جداً، مع بقاء درجات الحرارة فوق المعدلات اليوم وفي اليومين المقبلين، مع تدني نسب الرطوبة السطحية وظهور غبار خفيف في الجو.

ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة؟

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٩ درجة بقاعا بين ٧ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢٤ درجة.

٢- الجو : مشمس اجمالا مُغبرّ

٣- الرياح : متقلبة بين شرقية وشمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٥ – ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي منخفض ويسجل ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الاحد : مستقر يتخلل الاجواء القليل من السحب العالية ومغبر قليلاً والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين : مستقر يتخلل الاجواء القليل من السحب العالية ومغبر قليلاً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.