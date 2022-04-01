لبنان | 4 آلاف كمامة تقدمة من كاريتاس للواء الثاني عشر في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

في تقدمة انسانية من جمعية كاريتاس وتتضمن “4 الاف كمامة” الى اللواء الثاني عشر في الجيش المنتشر في طرابلس والشمال من شبيبة كاريتاس.

حيث تمت عملية عملية التسلم والتسليم في مقر قيادة اللواء في ثكنة بهجت غانم العسكرية في منطقة القبة بطرابلس.

وحضر حفل التسلم والتسليم المنسق العام للشبيبة في كاريتاس لبنان بيتر محفوظ وقائد اللواء العميد الركن المغوار فادي بو حيدر وأركان وضباط اللواء ومستشار العلاقات العامة والإعلام في شبيبة كاريتاس الزميل جوزاف محفوض ومسؤول شبيبة بيروت جوزيه بريدي والمستشار في مكتب الشبيبة جورج فاضل.

وأكد المنسق العام محفوظ أن “هذا العمل كان بتوجيهات من رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي”. كما شكر “العميد الركن المغوار فادي بو حيدر ،شبيبة رابطة كاريتاس لبنان على مبادرتها”، مقدرا تضحياتها.

ثم أعلن محفوظ بإسم الشبيبة ورئيس الرابطة الأب ميشال عبود الكرملي عن “تضامنهم مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية”، مبديا “كل تعاون وتنسيق بين كاريتاس لبنان والجيش اللبناني لمصلحة الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان”.