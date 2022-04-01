لبنان | التجمع الطبي يستنكر التعرض لنقيب الصيادلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

استنكر رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” ممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا في بيان، “التعرض لسيارة نقيب الصيادلة المناضل الدكتور جو سلوم وفرار الجناة بسيارتهم”، ورأى في ذلك “أمرا مدبرا”، مطالبا “القضاء المختص بكشف الجناة وانزال أشد العقوبات في حقهم”.

وأكد رضا فخره بـ”نضال النقيب الذي يسعى لخدمه الرسالة المؤتمن عليها ومساعدة الناس لتأمين الدواء”، وقال: “لقد أثبت أهليته وجدارته في الدفاع عن الصيادلة والمهنة، بطلا مقداما لا يخاف لومة لائم خاصة في محاربة الفساد الذي نناضل جميعا صفا واحدا من أجل حق المواطن بتأمين الطبابة والاستشفاء والدواء خدمة للصحة والمواطن في هذه الظروف المدمرة التي يمر فيها الوطن”.