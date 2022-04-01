لبنان | الحلبي تابع مع روداكوف كيفية تسجيل الطلاب العائدين من اوكرانيا في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 07:16 مساءً - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، يرافقه المستشار في السفارة أندريه موستاييف، ونائب مدير المركز الثقافي الروسي روسلان رامازانوف، في حضور المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر، المستشار الطبي داني حامض، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون .

وتسلم الوزير من السفير الروسي كتابا من وزارة الخارجية الروسية يتعلق بالتوجيهات التي أصدرتها الحكومة الروسية لجهة تسهيل استقبال الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون سابقا في جامعات اوكرانيا، في الجامعات الروسية إذا رغبوا بذلك .

وشرح السفير الروسي أن “الطلبات يمكن ان يتقدم بها الطلاب إلى المركز الثقافي الروسي، وإن من كان يدرس في اوكرانيا على حساب منحة معينة، فإنه يمكن أن يتابع في روسيا بمنحة روسية أيضا. أما من كان يدرس على حسابه الشخصي فهناك تسهيلات لجهة الدفع وكيفية الدفع، وذلك بحسب شروط القبول في الجامعات الروسية”.

وأشار إلى الخط الساخن الذي وضعته وزارة التعليم العالي الروسية في خدمة الطلاب اللبنانيين وهو0074951222268 .

وكشف السفير الروسي عن “عزم الجانب الروسي على استيعاب الطلاب اللبنانيين الذين كانوا في أوكرانيا”، مؤكدا “أننا في بداية الطريق، وبالتالي يمكن تذليل العقبات”.

من جهة ثانية، كشف السفير الروسي أن “بلاده قدمت لبرنامج الغذاء العالمي W F P باخرة زيت دوار الشمس تزيد كلفتها عن خمسة ملايين دولار اميركي، وهي ستصل قريبا إلى بيروت، ويتولى برنامج الغذاء توزيعها ضمن حصص غذائية على آلاف التلامذة اللبنانيين وعلى اهاليهم من الأسر التي اصبحت محتاجة إلى الدعم الغذائي”.

بدوره، رحّب بالسفير الروسي واطلع منه على الأوضاع على الأرض بين روسيا وأوكرانيا، معبرا عن أمله بأن “تتغلب لغة الحوار على ما عداها، وأن يصل الجانبان إلى وسائل ديبلوماسية لضمان أمنهما وترسيخ السلام “.

وشرح للسفير الخطوات التي قامت بها الوزارة لجهة تأسيس منصة لملء الإستمارات وقد تسجل فيها حتى اليوم 335 طالبا لبنانيا من الذين كانوا يدرسون في جامعات أوكرانيا، وأشار الحلبي إلى “تنوع الإختصاصات والسنوات الدراسية المنجزة، وغالبيتها في الطب والصيدلة والهندسة، لاسيما وأن مجمل عدد الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأوكرانية يبلغ نحو 1200 طالب”.

ولفت إلى انه “تابع مع سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر أوضاع الطلاب اللبنانيين هناك، وقد كشف السفير اللبناني أن العديد منهم يرغب بالتوجه نحو اوروبا الغربية ولا يرغب بالعودة إلى لبنان، لا سيما وان العديد منهم ينطلق في دراسته الجامعية من شهادة التعليم المهني والتقني، وهي بحسب النظام اللبناني غير مؤهلة لدخول كليات الطب والصيدلة”.

واكد ان “المبادرة الروسية لاستقبال الطلاب اللبنانيين مشكورة، كما ان الدور الروسي فاعل في المنطقة وكان دائما لمصلحة لبنان تاريخيا”، وعبر عن أمله بـ”ألا يؤثر الوضع الراهن سلبا على علاقاتنا الثنائية”، مشددا على “ضرورة نجاح الحوار لإنهاء القتال”.

كما اكد الحلبي “تقدير المبادرة بكل تفاصيلها”، وقدّر “إقدام روسيا على تقديم باخرة الزيت هبة لبرنامج الغذاء العالمي لتوفير زيت الطعام للتلامذة المشمولين بهذا البرنامج والذي من المتوقع ان يغطي في المرحلة المقبلة نحو 150 ألف متعلم”.

بلديات المتن الأعلى: ثم استقبل الحلبي رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى مروان صالحة على رأس وفد في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر. وضم الوفد رؤساء البلديات في الاتحاد : بيار بعقليني – بزبدين، عبدو شيبان – ترشيش، الياس سعد – جوار الحوز، روجيه نجم – القصيبة، طوني رزق الله – الكنيسة، ميشال الاسمر – قرطاضة، بيترو الأشقر بمريم، رجا بو رسلان – نائب رئيس بلدية راس المتن، حفيظ الهاشم – ممثل رئيس بلدية حاصبيا المتن، جان أنطون ومروان شمعون من بلدية جوار الحوز .

ووجه صالحة الدعوة إلى الحلبي لزيارة منطقة المتن الأعلى للإطلاع على اوضاع مدارسها الرسمية، والعمل على تأمين سبل بقائها واستمرارها في القيام بدورها التربوي والوطني، على ان يتم عقد اللقاء مع مديري المدارس في نهاية الزيارة في مركز الإتحاد. ووعدهم الوزير بالقيام بالزيارة في أقرب فرصة، والسعي مع الجميع لتمكين المدارس الرسمية من الصمود في ظل الأزمة وتحسين الأداء .

بلدية بعبدا: ثم استقبل الحلبي رئيس بلدية بعبدا أنطوان الحلو وعرض معه القضايا التربوية المتعلقة بالبلدة، وخصوصا استعداد البلدية لجعل المدرسة الرسمية في بعبدا مدرسة نموذجية، وتجهيزها بألواح الطاقة الشمسية، ومختبر الكمبيوتر وغير ذلك مما تحتاجه المدرسة .

وشكر الحلبي رئيس البلدية على هذا الإستعداد، مؤكدا “دور البلديات في الدول المتقدمة في بناء المدارس والعناية بها والإهتمام بالمتعلمين”.

بلدية بقرزلا: واستقبل وزير التربية أيضا رئيس بلدية بقرزلا حنا سمعان على رأس وفد من البلدة ضم مديرة الثانوية ديانا عماد عبود، واطلع منهم على أوضاع مبنى الثانوية وهو مبنى قديم متهالك. وطلبوا من الوزير “الموافقة على وضع العقار الذي تملكه الوزارة بتصرف البلدية لإقامة مبنى ثانوية رسمية جديد، لاسيما وانهم أمنوا تمويلا من إحدى البلديات في ألمانيا بقيمة 50 ألف يورو”.

وقدّر الوزير نشاطهم واهتمام البلدية والأهالي بالثانوية الرسمية، واعطى موافقة مبدئية للمضي قدما بالتحضيرات، كما اعطى توجيهات للإدارة للمتابعة في الإجراءات الإدارية المؤدية إلى تنفيذ المشروع .

متعاقدو الثانوي: ثم اجتمع الحلبي مع وفد من متعاقدي الثانوي بمختلف التسميات ضم كلا من منتهى فواز وايمن غنام ومحمد الشحيمي، وتابع معهم قضايا تتصل بأوضاع المتعاقدين. ونوّه الوفد بـ”تجاوب الوزير مع المطالب المحقة المتعلقة بالعقد الكامل للمتعاقدين وآليات الدفع، وسوى ذلك من المطالب”.

من جهة ثانية، وجه الحلبي الشكر والتقدير لمديري مدارس وثانويات ساحل المتن الشمالي وللهيئات الإدارية والتربوية فيها، على النشاط الذي يبذلونه للمحافظة على استمرارية التعليم وتحسين الأداء، مقدرا متابعة رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن كل القضايا التربوية والإدارية في منطقته التربوية ومدارسها، مما “يوفر الخدمة التربوية والإدارية لتلامذة وأساتذة القطاعين الرسمي والخاص”.