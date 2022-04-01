لبنان | الدفاع المدني ينجز 25 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

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آخر تحديث: 1 - أبريل - 2022 1:23 مساءً
الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
“-إخماد حرائق(عدد9):
اعشاب(عدد4) : الجاهلية – العمروسية – البترون – مجد المعوش.
منازل (عدد2) : راشيا – عجلتون.
سيارات (عدد1) : المارينا/ضبية.
مؤسسات (عدد2) : متجر في طرابلس – متجر البسة في المجادل.
– نقل وإسعاف (عدد 13):
حوادث (عدد10): الاشرفية (3) – جبيل (2) – الحمرا – بتغرين – برج حمود(2) – جعيتا.
حوادث سير (عدد3): الاوتوستراد العربي في عنجر ونقل جريح الى المستشفى – الشياح ونقل جريح الى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ(عدد2): انقاذ هرّة عن شجرة في غبالة – العثور على جثة الطفل السوري اثر سقوطه في قناة للمياه بنهر ابراهيم .
– سلامة عامة(عدد1): تامين السلامة العامة خلال حادث سير في بحمدون.
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 25 مهمة”.