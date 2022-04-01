لبنان | أسعار المحروقات إلى تراجع إضافي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

توقع عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن تشهد الأيام المقبلة تراجعاً في أسعار المحروقات.

وقال في بيان: “اعلان البيت الابيض عن قرار الرئيس الاميركي استعمال مخزون النفط الاستراتيجي للحد من ارتفاع الاسعار وضخ مليون برميل نفط يومياً خلال ستة اشهر، بالاضافة الى قرار منظمة اوبيك برفع قرار زيادة الانتاج اليومي السابق من 400000 الى 432000 برميل، أديا الى تراجع سعر البرميل عالمياً الى حدود الـ100 دولار بعد ان كان قد تخطى الـ130 دولاراً في بداية شهر آذار نتيجة الحرب في اوروبا، الامر الذي انعكس تراجعاً بأسعار المحروقات في لبنان اليوم حيث تراجعت صفيحة البنزين 13000 ليرة وصفيحة المازوت 31000 ليرة وقارورة الغاز 1000 ليرة، في ظل تراجع بسعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة التي تؤمن استيراد كامل فاتورة البنزين بحيث احتسب الدولار في جدول اليوم 22100 عوضا عن 22200 ليرة في الجدول السابق”.

وختم: “من المتوقع ان نشهد في الايام المقبلة تراجعاً إضافياً في أسعار المحروقات”.