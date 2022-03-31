لبنان | وكيل رجا سلامة: كفالة الـ500 مليار ليرة سابقة في تاريخ لبنان!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّد وكيل ​رجا سلامة​، المحامي مروان عيسى الخوري، تعليقًا على قرار قاضي التّحقيق الأوّل في جبل ​لبنان​ ​نقولا منصور​، ​إخلاء سبيل​ سلامة لقاء كفالة ماليّة قيمتها 500 مليار ليرة لبنانيّة”، أنّ “الكفالة الّتي طلبها القاضي منصور سابقة، لم يشهدها ​قصر العدل​ في تاريخ لبنان”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ “هذا قراره، ويحقّ له اتّخاذ القرار الّذي يريده”، مشدّدًا على أنّ “المبلغ غير معقول”. وعمّا إذا كان القرار مسيّسًا، أوضح “أنّني لا أتكلّم بالسّياسة، بل بالقانون”.

وكان قد تقدّم وكيل سلامة باستئناف قرار القاضي منصور، أمام الهيئة الاتهامّية في ​جبل لبنان​، لتخفيض الكفالة الماليّة.

يشار إلى أن القاضي منصور، كان قد قرر اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لقاء كفالة مالية مرتفعة جدا، لكن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، سارعت الى استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية وطلبت ابقاءه موقوفا.