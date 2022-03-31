لبنان | نقابة محامي بيروت: لتحييد القضاء عن الحملات والتجاذبات السياسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان اليوم، بعد إجتماعه برئاسة النقيب ناضر كسبار “ان نقابة المحامين في بيروت وإزاء وخطورة المرحلة التي يجتازها الوطن وما بلغه الوضع العام في لبنان من تقهقر على كافة الصعد، والتخبط الذي نشهده في إدارة أمور الدولة والبلبلة الناتجة عن التدخل في عمل القضاء والإستنسابية في التعامل مع بعض الملفات القضائية الحساسة، تدعو إلى تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية وعدم الزج به في الصراعات الإنتخابية أو توظيفه في الحملات السياسية لصالح فريق بمواجهة فريق آخر”.

اضاف البيان: “كما تدعو السلطة التنفيذية إلى احترام مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، على ما شهدنا في الآونة الأخيرة من استدعاء لبعض القضاة إلى جلسات حكومية ودعوات توجه إليهم إلى إجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة في محاولة للتأثير على عملهم وتوجيه العمل القضائي والتدخل في الملفات والإسراع في إقرار التشكيلات القضائية دون تفضيل الإعتبارات السياسية على النزاهة والحيادية والكفاءة”.

ودعا مجلس النقابة القضاة إلى “توحيد المواقف والجهود الآيلة إلى الحفاظ على حقوقهم المشروعة لتمكينهم من متابعة تحقيق رسالة العدل بين الناس وتأمين سير المرفق العام”، مهيبا “بمجلس القضاء الأعلى وبالنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، عدم التهاون في ممارسة صلاحياتهم والقيام بدورهم كاملا في تنظيم العمل القضائي وتحصينه وحماية استقلاليته وضبط عمل النيابات العامة ووضع حد للتجاوزات والمخالفات القانونية في عمل بعض المراجع القضائية الإستنسابية والإنتقائية في تحريك الملفات القضائية، بما يصون القضاء ويحافظ على الثقة التي يتمتع بها المرفق القضائي والضمانة التي يشكلها في المحافظة على الإستقرار العام وسيادة مبدأ العدالة على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون”.