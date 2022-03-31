لبنان | مكاري: الحوار هو السبيل المفيد من أجل المستقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 5:21 مساءً

زار وزير الاعلام زياد مكاري اليوم، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة، برفقة مستشاريه العميد المتقاعد أنطوان المكاري ومصباح العلي، وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة وخصوصا الوطنية منها، ودور الاعلام في تعزيز لغة الحوار والتفاعل الإيجابي على كافة المستويات بما يحفظ لبنان ويصون وحدته. وحضر اللقاء عضوا المجلس المذهبي الشيخان المستشار وسام سليقا ومحمد غنام والشيخ عامر زين الدين.

وبعد اللقاء، قال مكاري: “الزيارة الى هذه الدار الكريمة انما هي الى بيتنا، والعلاقة مع سماحة شيخ العقل الشيخ سامي ابي المنى قديمة. زرته اليوم والتقيت أيضا بقيادات روحية، مؤكدين ان الحوار هنا ودائما هو السبيل المفيد من اجل المستقبل، وأيضا لكي نرى الأمور كما يجب في البلد. وتحدثنا مطولا في مواضيع الحوار والتلاقي، ونقول مجدداً ان سماحة الشيخ سامي ابي المنى هو الرجل المناسب في المكان المناسب وبمهمته المستمرة من اجل تلاقي اللبنانيين على مختلف مشاربهم وثقافاتهم. إننا نقدر هذه الفرصة التي جمعتنا مع سماحته اليوم حيث انشغالاته الكثيرة، ونتمنى له كل التوفيق”.