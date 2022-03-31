لبنان | سعر ربطة الخبز الى ارتفاع حتمي الاسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 9:17 صباحًا

حذّر رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، من ارتفاع إضافي حتمي في سعر ربطة الخبز الأسبوع المقبل، موضحاً أنّ التسعيرة تعتمد على سعر كلّ من القمح، والمازوت والدولار، وجميعها في حالة ارتفاع.

وكشف في حديثٍ إلى “صوت كل لبنان”، أنّ مخزون القمح المدعوم من مصرف لبنان في الوقت الحاضر يكفي بين 20 يوماً إلى شهر كحدٍّ أقصى، مشيراً إلى وجود 3 بواخر تنتظر فتح اعتمادات من مصرف لبنان الذي وعد بتحويل الأموال بوتيرة أسرع.

وعن الـ50 ألف طن التي تحدّث عنها وزير الاقتصاد، أشار حطيط إلى أنّها مرتبطة بالمناقصة التي ستجريها الوزارة إلا أنها تنتظر تحويل الأموال لإطلاقها، من جهة أخرى، أكد حطيط أنّه حتى الساعة لا شيء جديًّّا بموضوع تأمين بدائل للقمح الأوكراني، والبنك الدولي وعد بتأمين القمح لستة أشهر.