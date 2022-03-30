لبنان | ميقاتي: المجتمع الدولي مساند ويدعم الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 10:34 مساءً

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انّ “المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة” ، مشيرا الى انه لمس هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة الى قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن. كما ان مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة واثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل الى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس ادارة الصندوق.

كلام ميقاتي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء، قال فيها: “نحن هنا لندافع عن الناس فقط، ولنحمي الاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في البلد، ومن واجبنا الاستماع الى الجميع وعدم اعتبار اي رأي نسمعه كاننا نتبناه، لافتا الى ان “هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن.

كذلك، دعا الجميع الى تحمل المسؤولية بينما “تنتظر البلاد انجاز الاتفاق مع صندوق النقد، على ان تكون الاسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة ايضا لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، اضافة الى انجاز المهمة الاساسية وهي اجراء الانتخابات في موعدها.”

وفيما أكد تعاون الحكومة مع المجلس النيابي والدعوة الى تضافر كل الجهود لمعالجة الملفات المطلوبة ، لفت ميقاتي الى ان البعض يستمر في “اتباع نهج المعارضة والموالاة ومهاجمة الحكومة، في وقت مطلوب تضافر جهود الجميع في هذه الازمة الصعبة . في مواجهة التحريض على الحكومة من اي جهة اتى ، ينبغي أن نركز على الاساس وهو انقاذ البلد والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن لاخيار أمامنا سوى هذا الخيار.”